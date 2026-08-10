Economía

Apple estudia lanzar pulsera de actividad sin pantalla

Apple está buscando formas de renovar su serie de ‘smartwatches’, tanto a nivel de diseño, como de servicios y experiencias

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Por Europa Press
Presentación Apple | Evento Apple setiembre 2023 | iPhone 15 | Watch 9
Apple está planeando la posibilidad de desarrollar estos nuevos dispositivos sin pantalla, en un movimiento de reestructuración de sus relojes inteligentes. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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