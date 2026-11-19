La Bolsa de Nueva York abrió al alza este jueves, en medio de un ambiente de gran expectación ante el debut de Anthropic en Wall Street, una prueba clave para el sector de la inteligencia artificial (IA), que recientemente ha atravesado turbulencias.

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq —que reúne a los valores tecnológicos— subía 1,62%, el índice S&P 500 ganaba 1% y el Dow Jones avanzaba 0,47%.

Según detalló el medio digital Forbes, el repunte en los indicadores se produjo después de que Anthropic fijara el precio de su oferta pública inicial por encima del rango anunciado previamente.

La decisión elevó las expectativas de un debut bursátil exitoso, tras varias semanas de preocupaciones por las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Nvidia, el líder mundial de los chips y uno de los principales actores del auge de la inteligencia artificial, también invierte en Anthropic y decenas de empresas del sector.

La compañía se ha visto sacudida por la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía china.

Los títulos de Nvidia, publicó Forbes, abrieron con un alza del 4%, mientras que los de otros fabricantes de semiconductores, como Intel, AMD, Micron y Marvell, avanzaron un 4,5%, un 3%, un 6% y un 5,3%, respectivamente, al inicio de la jornada.

a expectativa por la salida a bolsa de Anthropic impulsó las acciones tecnológicas, luego de semanas de turbulencias en el sector de la inteligencia artificial. Nvidia y otros fabricantes de chips también registraron ganancias al inicio de la jornada. (SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

Mirada optimista

De acuerdo con la publicación de Forbes, con base en datos de operaciones en el mercado gris, Bloomberg informó de que las acciones de Anthropic podrían comenzar a cotizar entre un 20% y un 26% por encima del precio de salida a bolsa , fijado en $83, cuando la negociación arranque este jueves.

Los contratos de futuros perpetuos vinculados con la compañía se negociaban a unos $102,50 en la plataforma de criptomonedas Hyperliquid, lo que representa una prima cercana al 23%. Por su parte, el corredor alemán Lang & Schwarz cotizó los títulos hasta en $107 a primera hora del miércoles, una diferencia de hasta el 29% respecto al precio de la oferta pública inicial.

Estas cotizaciones del mercado gris son indicadores preliminares y no necesariamente anticipan el precio al que las acciones comenzarán a negociarse oficialmente.