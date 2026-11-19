Nueva York. Anthropic debuta este jueves en el índice bursátil Nasdaq de Nueva York con la mayor salida a bolsa de la historia, superando la de SpaceX, pese a las dudas sobre los riesgos y la rentabilidad de la inteligencia artificial.

La fuerte demanda de acciones ha dejado de momento en segundo plano la preocupación de los mercados por el presunto caso de espionaje que provocó la dimisión del director ejecutivo de Nvidia y el temor a una burbuja en el sector de la IA.

La empresa anunció el miércoles la colocación de 956 millones de acciones, a $83 por acción, una operación que valora al creador del chatbot Claude en $1,5 billones.

Anthropic captará $79.400 millones, una cifra que supera el récord inicial de $75.000 millones recaudados en junio en la salida a bolsa de SpaceX, la empresa de Elon Musk, que alcanzó una valoración de $1,77 billones.

La fuerte demanda de acciones de Anthropic se produce en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en esta tecnología.

Nvidia, el líder mundial de los chips y uno de los principales actores del auge de la inteligencia artificial, también invierte en Anthropic y decenas de empresas del sector.

La compañía se ha visto sacudida por la dimisión de su director ejecutivo, Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía china.

“La salida a bolsa de Anthropic supone una importante victoria a corto plazo para el sector tecnológico y debería contribuir a recuperar parte de la confianza de los inversores”, afirmó Dan Ives, de Yorkville Ives & Co.

Riesgos

Las primeras estimaciones habían situado la valoración de Anthropic en hasta dos billones de dólares, pero se revisaron a la baja por la caída de las acciones del sector en las últimas semanas.

El chatbot Claude de Anthropic es uno de los más potentes del mundo, pero, al igual que sus competidores, suscita temores por su capacidad para desestabilizar las sociedades y sustituir a los trabajadores.

Los ingresos de la compañía, fundada hace cinco años, han crecido a un ritmo exponencial y alcanzaron $17.000 millones en el tercer trimestre, frente a los $1.400 millones del mismo periodo del año anterior.

Gran parte de esos ingresos procede de clientes que pagan por utilizar sus modelos de inteligencia artificial para programar.

Los hermanos Dario y Daniela Amodei, respectivamente director ejecutivo y presidenta de la empresa, fundaron Anthropic en 2021 junto con varios compañeros, después de abandonar OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

En el documento de su salida a bolsa, Anthropic dedica mucho espacio a los riesgos de la inteligencia artificial , en línea con su apuesta por la seguridad mientras desarrolla modelos cada vez más potentes.

El documento también advierte de que los sistemas más avanzados “podrían plantear riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y utilizan de forma responsable”.

La senadora demócrata estadounidense Elizabeth Warren criticó a Anthropic en un mensaje en X y afirmó que la empresa “no responde a las posibles amenazas que supondría para los ahorros destinados a la jubilación de los estadounidenses y para todo el sistema financiero si esta salida a bolsa saliera mal”.