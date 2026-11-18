Washington, Estados Unidos. Anthropic fijó su oferta pública inicial de salida a bolsa en $83 por acción este miércoles, por encima del rango previsto, informaron medios estadounidenses, en medio de una fuerte demanda por sus títulos.

La salida a bolsa del gigante de la IA desplaza así al mercado de su inquietud por el escándalo de Nvidia.

A ese precio, la venta de 825 millones de acciones recaudaría unos $68.500 millones y valoraría al creador del chatbot Claude en unos $1,5 billones, incluyendo las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas.

Se espera que la negociación empiece el jueves en el índice Nasdaq bajo el símbolo de cotización “ANT”.

La Bolsa de Nueva York cerró con resultados dispares, mientras los inversores dirigieron su atención al próximo debut bursátil de Anthropic y Nvidia profundizó las pérdidas de su valor de mercado, pese a sus sólidos resultados trimestrales. (ANGELA WEISS/AFP)

Wall Street cierra a disparar

La expectativa por el debut bursátil de Anthropic también marcó la jornada en Wall Street, donde los inversores repartieron su atención entre la próxima cotización del creador de Claude y los resultados de Nvidia, publicados un día antes.

El Dow Jones cedió un 1,11% y el índice ampliado S&P 500 perdió un 0,23%, mientras que el Nasdaq ganó un 0,42%.

“Los sólidos resultados de Nvidia”, publicados el día anterior, “no bastaron para impulsar a Wall Street”, indicó José Torres, de Interactive BRokers.

El gigante estadounidense duplicó tanto sus ingresos como su utilidad neta del tercer trimestre frente al mismo periodo de hace un año. También elevó sus previsiones para el próximo año.

Aunque el precio de la acción de Nvidia ganó un 3% al inicio de la jornada, finalmente cayó un 2,89%, profundizando las pérdidas que superan el billón de dólares de su capitalización bursátil en las últimas dos semanas.

“La salida del director ejecutivo Jensen Huang”, envuelto en un escándalo que incluye adulterio y posible espionaje, “continúa pesando en el mercado y presiona a todo el sector de la inteligencia artificial”, dijo a la AFP Peter Cardillo, analista de Spartan Capital Securities.

Los valores vinculados a la IA también son afectados por una mezcla de preocupaciones sobre el futuro de los centros de datos, las restricciones a la exportación de chips y la falta de ganancias de varios actores.

El resto del sector de los semiconductores terminó dispar. Micron perdió 1,00% y SK hynx cedió 0,11%, mientras que Broadcom ganó 3,64% y AMD, 5,31%.

Ahora todas las miradas están puestas en la histórica salida a bolsa del gigante de la IA Anthropic, prevista para el jueves.

Un debut exitoso podría “atenuar las preocupaciones que dominan actualmente los mercados” , señaló Cardillo.

Los observadores ven un fuerte entusiasmo. Según la cadena estadounidense CNBC la demanda de los inversores es casi ocho veces mayor al número de acciones que se pondrán a la venta, una proporción más alta que la de SpaceX cuando salió a bolsa en junio.