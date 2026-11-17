San Francisco. Nvidia, el gigante estadounidense de los semiconductores, presentará este martes sus resultados financieros del tercer trimestre, en medio de una crisis provocada por un escándalo de espionaje que salpicó a su cofundador y entonces director ejecutivo, Jensen Huang, y derivó en nuevas restricciones de Washington a la exportación de chips de inteligencia artificial (IA).

Los resultados, que se divulgarán a las 4 p.m. hora de Costa Rica, serán los primeros desde la renuncia de Huang, el pasado 12 de noviembre. El ejecutivo dejó el cargo después de que trascendieran sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

La controversia golpeó las acciones de Nvidia, que hasta hace poco encabezaba la lista de las empresas con mayor valor bursátil del mundo. Los inversionistas examinarán las cifras para determinar si el auge de la inteligencia artificial puede mantener su impulso pese a la crisis y a las nuevas restricciones comerciales.

La compañía está en el centro de la expansión mundial de la IA, un fenómeno que ha impulsado los mercados financieros a máximos históricos y contribuido al crecimiento económico.

Los resultados serán los primeros bajo la dirección de Colette Kress, directora financiera que asumió como presidenta ejecutiva interina.

Los inversionistas también estarán atentos a posibles cambios en la agresiva estrategia de inversión de Huang, quien comprometió decenas de miles de millones de dólares en empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

En medio de la controversia, Nvidia anunció este mismo martes la creación de un comité de supervisión encargado de la seguridad nacional y del cumplimiento de las normas estadounidenses sobre controles de exportación.

La decisión coincide con el anuncio, un día antes, de nuevas restricciones de Washington a la exportación de chips de inteligencia artificial. Pekín condenó las medidas y advirtió que adoptará las acciones necesarias para defender sus intereses.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, hizo esa advertencia este martes, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse esta semana durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, China.

Nuevas licencias para exportar

Las nuevas disposiciones estadounidenses obligan a los centros de datos de cualquier parte del mundo a obtener una licencia de Washington si pretenden proporcionar grandes volúmenes de capacidad de cómputo, mediante chips avanzados, a empresas con sede en China, Macao y otros países sometidos a embargos de armas por parte de Estados Unidos.

Los requisitos también se extienden a los envíos de semiconductores avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. El Departamento de Comercio estadounidense considera que esos países presentan un riesgo de desvío de esta tecnología superior al habitual.

Las medidas buscan cerrar un vacío legal que permitía a compañías chinas alquilar capacidad de procesamiento de inteligencia artificial en centros de datos del sudeste asiático y otras regiones. Esas instalaciones utilizan equipos estadounidenses cuya exportación directa a China está restringida.

Aunque las autoridades conocían esa práctica, la revelación de la relación de Huang con una mujer vinculada con una empresa investigada por Estados Unidos llevó a revisar el mecanismo.

La mujer, Alice Huang, es una exdirectiva de Megaspeed, compañía de computación en la nube con sede en Singapur.

Esa empresa afronta una investigación penal en Estados Unidos por presuntamente ayudar a compañías chinas a conseguir chips avanzados de inteligencia artificial fabricados por Nvidia, mediante mecanismos que habrían burlado los controles de exportación.

El caso también evidenció diferencias dentro del gobierno de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó al Departamento de Comercio de ignorar informes sobre las presuntas operaciones de Megaspeed para trasladar tecnología de Nvidia a China.

El Gobierno estadounidense confirmó el lunes que mantiene una investigación sobre esa compañía.