Washington, Estados Unidos. El gigante de los chips Nvidia inició su primera semana completa sin Jensen Huang como director ejecutivo, en momentos en que Wall Street espera con nerviosismo su informe de resultados el martes en busca de señales sobre si el auge de la inteligencia artificial (IA) puede resistir el creciente escándalo que provocó su caída.

Algunas de las voces más poderosas de Silicon Valley presionan por un rápido regreso del hombre que fue el mayor promotor e inversor de la IA.

Esa posibilidad parece improbable a medida que salen a la luz detalles de los vínculos de Huang con la firma Megaspeed. La compañía está bajo investigación penal en Estados Unidos como posible fachada para llevar a China la tecnología más potente de Nvidia, en violación de las normas estadounidenses.

La junta directiva de Nvidia no está considerando reincorporar a Huang. En cambio, está enfocada en una investigación sobre la conducta del ejecutivo, informó CNBC el lunes, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Nvidia contrató a un bufete de abogados para determinar si las acciones de Huang comprometieron la seguridad nacional o los secretos de la compañía.

El escándalo estalló el 8 de noviembre, cuando The New York Times informó que Jensen Huang y la ejecutiva de Megaspeed Alice Huang, con quien no tiene parentezco, mantenían una relación sentimental.

El medio estadounidense informó que algunos funcionarios del gobierno estadounidense sospechaban que Alice Huang podría ser una espía china.

El escándalo dejó entrever fisuras dentro del gobierno de Donald Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidió una investigación sobre los acuerdos de Jensen Huang con Megaspeed. Además, acusó al Departamento de Comercio de ignorar numerosos informes de que Nvidia estaba trasladando tecnología A China.

Bajo presión, el Departamento de Comercio actuó el lunes para cerrar una laguna legal que permitía a empresas chinas acceder de forma indirecta a los potentes chips de IA de Nvidia.

Pero en otro frente, el magnate tecnológico Elon Musk y otros grandes inversores en IA están reuniendo firmas para una carta abierta que pide la restitución de Jensen Huang a su puesto.

¿Efecto sobre el ‘boom’ de la IA?

Dado el contexto legal que rodea este episodio, la mayoría de los analistas de Wall Street dudan de que Huang pueda volver pronto a la empresa que fundó hace 33 años.

“Ninguna persona puede reemplazar a Jensen como director ejecutivo, pero al final del día, después de este escándalo global, el viejo Jensen con la chaqueta de cuero negra y la personalidad de estrella de rock se ha ido para siempre”, dijo Dan Ives, de Yorkville Ives & Co.

Por ahora, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, es la directora ejecutiva interina. Sin embargo, como no es ingeniera no se espera que permanezca en el cargo.

También se ha informado ampliamente de que Kress había dudado de la agresiva estrategia de inversión de Huang, que lo llevó a comprometer decenas de miles de millones de dólares con empresas de IA.

“Incluso si un nuevo líder mantiene en última instancia un enfoque similar, es probable que haya cierta ‘pausa’ en la disposición y la capacidad de la empresa para seguir llevando a cabo estos acuerdos en el corto plazo”, señaló la firma UBS en una nota.

Eso podría tener un efecto de arrastre sobre el boom de inversiones en IA que sostiene la economía estadounidense, dado que Nvidia respalda por ejemplo a Anthropic, creador del chatbot Claude, y cuya salida a la bolsa se espera para el jueves.