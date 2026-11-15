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Economía

Estados Unidos insta a Nvidia a aclarar si eludió las restricciones a la exportación de chips a China

Estados Unidos prohíbe las ventas a China de los chips de inteligencia artificial más avanzados

Primer plano de un chip Nvidia en una placa base. La caída de la bolsa de Nvidia se produjo luego del lanzamiento de un modelo de inteligencia artificial desarrollado en China, que pone en duda el liderazgo estadounidense en el sector.
A finales de 2025, el presidente Donald Trump únicamente autorizó la venta a los chinos de chips de Nvidia denominados H200, pero no de los chips más avanzados. JOEL SAGET
AFP