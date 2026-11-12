¿Cuánto cuesta la chaqueta de cuero que Jensen Huang usa desde hace años?

Jensen Huang, fundador y hasta este jueves director ejecutivo de Nvidia, nació en Taiwán hace 63 años. Durante años, además de dirigir una de las principales empresas tecnológicas del mundo, construyó una imagen pública reconocible por una prenda en particular: una chaqueta negra de cuero.

La marca de la prenda es Tom Ford.

La Nación revisó el sitio web de Tom Ford y encontró que las chaquetas de cuero de la marca cuestan entre $7.990 y $10.250.

El fundador de Nvidia, Jensen Huang, conversa con un robot durante una conferencia en San José, California, en marzo de 2025. El empresario tecnológico suele usar chaquetas de cuero de la marca Tom Ford. (AFP/AFP)

La revista Fortune publicó el pasado 26 de julio que expertos en moda confirmaron a ese medio que Huang suele utilizar prendas de la marca y que algunas de sus chaquetas superan los $10.000.

Huang renunció este jueves, en medio de un escándalo por una relación extramatrimonial que involucra a una supuesta espía china.

El empresario a este jueves contaba con un patrimonio personal estimado en $143.800 millones, cifra que lo ubicaba en el puesto 13 entre las personas más ricas del mundo.

Sin embargo, la revista Forbes lo colocó este jueves, tras el anuncio de su renuncia, entre quienes registraron las mayores pérdidas de fortuna, con una reducción de $6.900 millones.

Prenda subastada por casi $1 millón

Una de las chaquetas de Huang alcanzó un precio de $960.000 en una subasta de Sotheby’s, en Nueva York, en julio de 2026, según informó La Nación de Argentina. La prenda llevaba la firma del empresario

El medio argentino también recordó que, en junio de 2023, un portavoz de Huang dijo a The New York Times que el empresario utilizaba esa chaqueta “desde hace al menos 20 años”.

Tom Ford pertenece al grupo Estée Lauder y tiene presencia en 100 mercados. La firma comercializa ropa para mujeres y hombres, además de cosméticos y perfumes, según información de su sitio web.