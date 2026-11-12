AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

¿Cuánto cuesta la chaqueta de cuero que Jensen Huang usa desde hace años?

La chaqueta de cuero se convirtió en un sello personal de Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia. Esta es la marca

El fundador de Nvidia utiliza desde hace años chaquetas de cuero de Tom Ford, una marca de lujo.
El fundador de Nvidia utiliza desde hace años chaquetas de cuero de Tom Ford, una marca de lujo. Mandel Ngan / AFP
Gustavo Ortega Campos