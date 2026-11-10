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Economía

Anthropic apunta a una valoración de $1,4 billones en su salida a Bolsa

El creador de la IA Claude busca un debut bursátil histórico valorado en 1,4 billones, desafiando sus pérdidas millonarias y la cautela de los inversores

El presidente Donald Trump ordenó el 27 de febrero de 2026 al gobierno de Estados Unidos que dejara de usar “de inmediato” la tecnología de Anthropic, después de que la startup de IA rechazara la exigencia del Pentágono de aceptar un uso militar incondicional de sus modelos Claude.
El creador de la IA Claude busca un debut bursátil histórico valorado en 1,4 billones, desafiando sus pérdidas millonarias y la cautela de los inversores. JOEL SAGET

AFP y Europa Press