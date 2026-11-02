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Economía

Anthropic reporta ingresos de $17.000 millones en el tercer trimestre

Anthropic prevé gastar alrededor de $895.000 millones, principalmente en capacidad de computación, durante los próximos cinco años

Anthropic, IA, inteligencia artificial
Claude es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic. MATTEO DELLA TORRE
AFP

Nueva York, Estados Unidos. La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic registró en el tercer trimestre una facturación de $17.000 millones, un aumento del 46% con respecto a los tres meses anteriores, según un documento publicado el lunes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En igual período del año pasado, la facturación había alcanzado $1.400 millones.

La compañía, que se prepara para cotizar en bolsa, señaló en una presentación actualizada ante el regulador que su pérdida neta alcanzó los $23.300 millones entre julio y setiembre, en gran medida debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.