Anthropic reporta ingresos de $17.000 millones en el tercer trimestre

Nueva York, Estados Unidos. La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic registró en el tercer trimestre una facturación de $17.000 millones, un aumento del 46% con respecto a los tres meses anteriores, según un documento publicado el lunes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En igual período del año pasado, la facturación había alcanzado $1.400 millones.

La compañía, que se prepara para cotizar en bolsa, señaló en una presentación actualizada ante el regulador que su pérdida neta alcanzó los $23.300 millones entre julio y setiembre, en gran medida debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.

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