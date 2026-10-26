Anthropic cotizará en el Nasdaq bajo el nombre ANT

Anthropic, la startup estadounidense de IA, presentó el folleto de su oferta pública inicial (OPI) para su inminente salida a Bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en el que detalló que sus acciones cotizarán en el Nasdaq bajo la designación ANT, aunque todavía no revelaron datos clave como el día de su debut o el rango del precio de negociación de sus títulos.

La compañía busca debutar en Wall Street con una valoración de al menos $2 billones, una cifra que superaría a los $1,77 billones alcanzados en su OPI por SpaceX y que convertiría el salto al parqué de la empresa responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

En su folleto S-1, Anthropic indicó que obtuvo unas pérdidas netas de $80.748 millones en el primer semestre de 2026, frente a las pérdidas registradas en el pasado ejercicio de $12.969 millones. Los ‘números rojos’ de los primeros seis meses de 2026 prácticamente duplican los $41.965 millones de saldo negativo registrado en todo el año 2025.

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