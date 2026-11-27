El ‘Black Friday’, que se celebra este 27 de noviembre, ofrece oportunidades para adquirir algunos artículos a precios inferiores a los registrados en semanas e incluso meses anteriores .

Para identificar algunos de los productos que este viernes alcanzaron sus precios más bajos recientes, La Nación revisó los registros de MisterPrecios, una plataforma que recopila y compara los precios publicados en sitios web de comercios costarricenses, y consultó directamente las páginas de los establecimientos.

Estos son los principales hallazgos.

Samsung Galaxy S25 Ultra, de 256 GB

El celular Samsung Galaxy S25 Ultra, de 256 GB y color azul plata titanio, se ofrecía en el sitio web de Gollo en ¢399.867 la mañana de este 27 de noviembre.

A inicios de esta semana, el mismo producto tenía un precio de ¢439.865, según los registros de MisterPrecios. En ese momento, este último monto ya representaba el precio más bajo reportado por la plataforma desde, al menos, octubre pasado.

En un comunicado de prensa de este viernes, Gollo indicó que el Samsung Galaxy S25 tendría un 50% de descuento durante este viernes y el fin de semana, sujeto a la disponibilidad y hasta agotar existencias.

El porcentaje de rebaja anunciado por la empresa toma como referencia un precio de ¢799.900, que, según el sitio web de Gollo, bajaba a ¢399.867. Sin embargo, los registros de MisterPrecios muestran que, a inicios de esta misma semana, el artículo se ofrecía por debajo de los ¢450.000.

Pantallas, electrodomésticos, muebles y artículos para el hogar están en descuento en distintos comercios de Costa Rica, por el Viernes Negro. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

iPhone 17 Pro Max, color naranja, de 256 GB

El iPhone 17 Pro Max, de 256 GB y color naranja, se ofrecía en ¢649.900 la mañana de este Viernes Negro en el sitio web de Gollo.

El lunes 23 de noviembre, el mismo comercio lo vendía en ¢659.920, precio que constituía el más bajo registrado por Gollo en los seis meses anteriores, según los datos de MisterPrecios.

Pese a ese antecedente, Gollo anunciaba este 27 de noviembre en su sitio web un descuento del 30%, calculado sobre un precio de referencia de ¢927.900.

La Nación consultó a Gollo, mediante un correo electrónico enviado a la 1:57 p. m. del 24 de noviembre, sobre las razones de la rebaja y el método utilizado para establecer el precio de referencia sobre el cual se aplica el descuento. No obstante, al cierre de edición, las consultas seguían en trámite.

Pantalla de 55 pulgadas

La pantalla Samsung U8000H Crystal UHD 4K Vision AI, de 55 pulgadas, se ofrecía en ¢184.900 la mañana de este Black Friday en el sitio web de Siman.

Ese monto era inferior incluso al precio más bajo que el comercio había registrado para el artículo en algún momento de las últimas semanas: ¢194.900, según los datos de MisterPrecios.

Pese a este antecedente, la página de Siman indicaba este Viernes Negro que la rebaja se aplicaba sobre un precio de referencia de ¢309.500.