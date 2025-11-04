Economía

American Airlines anuncia ruta directa de Costa Rica a Chicago: esta es la opción para viajar a Estados Unidos

Descubra todos los detalles del nuevo vuelo directo entre San José y Chicago de American Airlines, una ruta clave para viajar a Estados Unidos sin escalas

Por Silvia Ureña Corrales
El nuevo vuelo entre San José y Chicago operará hasta abril de 2026 y amplía la conectividad aérea de Costa Rica. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







notas iaSUCAmerican AirlinesEstados UnidosVuelos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

