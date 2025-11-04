American Airlines anuncia ruta directa de Costa Rica a Chicago: esta es la opción para viajar a Estados Unidos

El nuevo vuelo entre San José y Chicago operará hasta abril de 2026 y amplía la conectividad aérea de Costa Rica.

American Airlines inició una nueva ruta aérea directa entre San José y Chicago, como parte de su operación estacional desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) hacia el Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD).

Con este nuevo servicio, la aerolínea reforzó su presencia en Costa Rica al ampliar a 99 los vuelos semanales durante la temporada alta.

Esta frecuencia conecta San José con seis importantes centros de conexión en Estados Unidos: Dallas Fort Worth (DFW), Miami (MIA), Charlotte (CLT), Nueva York (JFK), Filadelfia (PHL) y el nuevo destino, Chicago (ORD).

American Airlines detalló que el servicio operará diariamente hasta el 6 de abril de 2026, utilizando aeronaves Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos en clase ejecutiva.

El itinerario establece salida desde Chicago a las 5:13 p. m. y llegada a San José a las 10:13 p. m. En sentido inverso, los vuelos partirán desde la capital costarricense a las 6 a. m. y aterrizarán en Chicago a las 11:29 a. m., hora local.

Rafael Sánchez, gerente regional de operaciones para Centroamérica y el Caribe Occidental, explicó que esta nueva ruta permitirá a los viajeros costarricenses acceder al centro de conexiones en Chicago, desde donde se ofrecen más de 465 vuelos diarios a más de 160 destinos.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, empresa administradora del aeropuerto Juan Santamaría, destacó que esta conexión directa con Chicago fortalecerá el flujo turístico y de negocios entre ambas naciones. Agregó que esta apertura confirma la confianza de las aerolíneas en Costa Rica y la experiencia que ofrece su principal terminal aérea.

Durante esta temporada alta, American Airlines también incrementó su capacidad desde Liberia (LIR), con hasta 43 vuelos semanales, mientras que desde San José alcanzará hasta 56 vuelos semanales. En total, la aerolínea aumentó en un 17% la oferta de asientos en Costa Rica.

American Airlines opera vuelos a más de 350 destinos en más de 60 países. Además, forma parte de la alianza oneworld, que conecta con más de 900 destinos globales.