Amazon video anuncia millonaria inversión en producciones latinoamericanas

La producción prevista en Latinoamérica incluye dramas, comedias y programas de telerrealidad, entre otros formatos.

México. Amazon anunció el jueves que invertirá $2.000 millones entre 2026 y 2030 en producciones latinoamericanas para su servicio de streaming Prime Video.

La empresa presentó el catálogo de sus próximos estrenos en un acto para periodistas en Ciudad de México.

“Lo que está sucediendo en Latinoamérica en este momento es extraordinario: el talento, las historias y las audiencias”, dijo Kelly Day, vicepresidenta internacional de Prime Video.

“Hoy estamos respondiendo a esa energía con una inversión de más de $2.000 millones hasta 2030 en contenido original, contenido bajo licencia y deportes”, explicó.

El proyecto incluye duplicar las producciones originales de México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. En 2027, estrenarán 25 nuevos títulos y otro tanto para 2028.

Dramas, comedias, programas de telerrealidad, entre otros formatos, harán parte de esta inversión. Desde nuevas temporadas para series como “Menem”, “La oficina” y “Trembelé”, a la cinta “Las Malas”, sobre una comunidad de trabajadoras sexuales trans en Argentina, o la producción chilena “Catedrales”, que sigue un asesinato ocurrido hace 30 años.

Destacan también la colombiana “Apolo”, ambientada en un club de striptease masculino, y “Los culpables”, acerca de un juez de la corte suprema de México.

“Cuando se confía en narradores latinoamericanos con ambición y recursos, el mundo presta atención”, indicó Javiera Balmaceda, jefa de producciones originales para América Latina.

El servicio apostará igualmente a más transmisiones deportivas en directo.