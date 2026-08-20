Economía

Amazon video anuncia millonaria inversión en producciones latinoamericanas

Amazon anunció proyecto que incluye duplicar las producciones originales de México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile en la plataforma Prime Video

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Por AFP
Amazon Prime Video
La producción prevista en Latinoamérica incluye dramas, comedias y programas de telerrealidad, entre otros formatos.







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AFP

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