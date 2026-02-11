Economía

Amazon planea crear un mercado de contenidos de medios para que las empresas de IA puedan adquirirlos

Amazon explora un modelo de negocio que conecte a medios de comunicación con compañías de IA interesadas en entrenar algoritmos con material autorizado.

Por Europa Press
Logo de Amazon en la fachada de un edificio.
La compañía Amazon estudia lanzar una plataforma donde los editores puedan comercializar sus artículos a firmas de IA, en un intento por ordenar el uso de contenidos protegidos. (AFP/AFP)







AmazonIAInteligencia Artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

