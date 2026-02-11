Amazon planea crear un mercado de contenidos de medios para que las empresas de IA puedan adquirirlos

La compañía Amazon estudia lanzar una plataforma donde los editores puedan comercializar sus artículos a firmas de IA, en un intento por ordenar el uso de contenidos protegidos.

Madrid. Amazon está planeando crear un mercado en el que los medios de comunicación puedan vender sus contenidos a las empresas especializadas en inteligencia artificial (IA) para que puedan entrenar a sus modelos con ellos.

Amazon se reunió con ejecutivos editoriales para debatir sobre la creación de este tipo de mercado en el marco de la conferencia para editores de Nueva York celebrada este martes, según avanzó The Information este lunes. Allí, Amazon Web Services (AWS) mostró varias diapositivas en las que describía cómo podía funcionar el mercado.

Un portavoz de Amazon, consultado por The Verge no ha desmentido la creación de este mercado, aunque tampoco ha entrado en detalles: “Amazon ha forjado relaciones duraderas e innovadoras con editores en muchas áreas de nuestro negocio, como AWS, Retail, Publicidad, AGI y Alexa. Siempre innovamos juntos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, pero por el momento no tenemos nada específico que compartir sobre este tema”.

Con este mercado, las compañías de IA podrán acceder a los contenidos de los medios de comunicación de manera legal y segura, evitando demandas como la de The New York Times contra Microsoft y OpenAI en 2023 por el uso de artículos e investigaciones para entrenar a sus modelos de IA.

Amazon no sería la primera empresa en crear un mercado de contenidos de medios para empresas de IA, ya que Microsoft también está trabajando en el mismo modelo de negocio a través del ‘Publisher Content Marketplace (PCM)’, donde las empresas de IA pueden consultar las condiciones de derechos de autor de los artículos y adquirirlos para entrenar a sus modelos, mientras que los medios reciben información sobre su uso.