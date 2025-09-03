Economía

Amazon anuncia novedad en sus compras: usuarios podrán buscar productos con la cámara de su celular

La compañía amplió las capacidades de Amazon Lens para incorporar la herramienta de búsqueda visual en tiempo real

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Madrid. Amazon permitirá utilizar la búsqueda visual en tiempo real con ayuda de la cámara del móvil para escanear productos y encontrar elementos similares, en una experiencia que compra que se refuerza con el asistente Rufus.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmazonLens LiveCámaraBúsqueda de productos
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.