Allanamiento en oficinas de Deutsche Bank en Alemania. Este es el motivo

La sede del Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, fue allanada este miércoles por la Policía y la Fiscalía en una investigación por presunto blanqueo de dinero.

Fráncfort, Alemania. Efectivos de la Fiscalía y de la policía alemanas allanaron la sede de Deutsche Bank en Fráncfort y su oficina en Berlín, en el marco de una investigación por supuesto blanqueo de dinero, informaron las autoridades.

Según el diario Süddeutsche Zeitung, la investigación estaría relacionada con los negocios de ese banco con compañías vinculadas al empresario multimillonario ruso Roman Abramovich.

La Fiscalía de Fráncfort confirmó el allanamiento pero no precisó contra quién iba dirigido, al dar cuenta de una “investigación contra responsables y empleados desconocidos de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo de dinero (...) y otras acusaciones relacionadas bajo la ley antiblanqueo de capitales”.

“En el pasado, Deutsche Bank mantuvo relaciones de negocios con empresas extranjeras que, en el marco de otras investigaciones, son sospechosas de haber sido utilizadas con fines de blanqueo de dinero”, agregó.

Según la fuente, las pesquisas corren a cargo de una unidad especializada en delitos económicos y de la policía federal.

Un portavoz de la entidad confirmó los allanamientos y el banco se limitó a precisar que está “cooperando plenamente con los fiscales”.

Abramovich fue sancionado por la Unión Europea (UE) a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Según el Süddeutsche Zeitung, Deutsche Bank habría transmitido tardíamente a las autoridades una o varias declaraciones de sospecha de blanqueo de capitales contra empresas del empresario.