Economía

Alfredo Volio: Agro encontraría relevo generacional con tecnología e inteligencia artificial

Productor y exjerarca del MAG plantea que la tecnificación puede elevar la productividad y convertir el campo en una opción laboral más atractiva

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Alfredo Volio Pérez con micrófono en mano.
Alfredo Volio Pérez, productor agroindustrial y expresidente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), analiza la falta de mano de obra joven en el sector agropecuario de Costa Rica. (Cortesía Alfredo Volio P.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AgroRelevo generacional agroAlfredo VolioProducciónPiña
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.