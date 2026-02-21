Economía

Alemania y Francia piden una respuesta clara y unida de Unión Europea a nuevo arancel de Trump

Este sábado el presidente estadounidense anunció que elevaba la tasa al 15%.

EscucharEscuchar
Por AFP
En la imagen, de izquierda a derecha, Donald Trump, la fachada de la OMC y la fachada de la Comisión Europea.
El presidente estadounidense Donald Trump subió los aranceles a un 15% este sábado, Francia y Alemania piden respuestas a la Unión Europea. (Fotomontaje La Nación/Fotomontaje La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesDonald TrumpAlemaniaFrancia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.