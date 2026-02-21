Alemania y Francia piden una respuesta clara y unida de Unión Europea a nuevo arancel de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump subió los aranceles a un 15% este sábado, Francia y Alemania piden respuestas a la Unión Europea.

Berlín, Alemania. Alemania y Francia se manifestaron este sábado en favor de una respuesta “clara” y unida de la Unión Europea al nuevo arancel general impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe del gobierno de Alemania, Friedrich Merz, adelantó este sábado que antes de su próxima visita a la Casa Blanca impulsará una “posición clara” de la UE sobre la nueva medida de Washington.

“Tendremos una posición europea muy clara sobre este tema, porque la política aduanera es competencia de la UE, no de los Estados miembros individuales”, dijo Merz a la cadena alemana ARD.

“Estaré en Washington dentro de poco más de una semana (...) Y viajaré a Washington con una posición europea común”, añadió.

En tanto, el ministro francés de comercio Exterior, Nicolas Forissier, dijo que será “necesario” alcanzar una reacción unificada de la UE.

“Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) y los Estados miembros para proceder a su análisis y evaluar sus consecuencias”, explicó.

Trump impuso el viernes un arancel adicional del 10% a las importaciones a Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara muchos de los gravámenes generalizados que había impuesto el año pasado.

Este sábado Trump anunció que elevaba la tasa al 15%.