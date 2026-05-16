Economía

Alajuela: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la provincia?

El Índice de Competitividad Cantonal de la UCR evidencia una provincia marcada por el contraste entre innovación urbana y rezago fronterizo

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Por Jailine González Gómez
Alajuela centro lidera la provincia en innovación y empleo, mientras Los Chiles figura entre los cantones menos competitivos del país. (Jeffrey Zamora)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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