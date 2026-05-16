Alajuela: ¿cuáles son los mejores y peores cantones para vivir en la provincia?

Alajuela centro lidera la provincia en innovación y empleo, mientras Los Chiles figura entre los cantones menos competitivos del país.

Alajuela reúne algunos de los territorios con mejor desempeño educativo y laboral de Costa Rica, pero también concentra varios de los cantones más rezagados del país. El Índice de Competitividad Cantonal (ICC), elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), retrata una provincia profundamente desigual, donde la innovación y la infraestructura urbana contrastan con las carencias históricas de la frontera norte.

El estudio analizó 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida. Los resultados muestran que la provincia mantiene una competitividad media en la mayoría de sus cantones, aunque con una debilidad transversal: el deterioro del entorno empresarial y la falta de dinamismo económico fuera de los principales centros urbanos.

Los 16 cantones de Alajuela, del más competitivo al más rezagado

1. Alajuela (Cantón Central) — ICC: 64,36 | Puesto nacional: 6/82

El cantón central se consolida como la gran potencia de la provincia. Lidera en innovación y mercado laboral gracias a sus altos niveles de exportaciones tecnológicas y matrícula universitaria. Sin embargo, el estudio identifica una paradoja: el ecosistema empresarial no logra crecer al mismo ritmo de su talento humano y capacidad tecnológica.

2. Grecia — ICC: 54,88 | Puesto nacional: 16/82

Grecia destaca por la preparación de su fuerza laboral y su perfil innovador. El acceso al inglés en primaria y la especialización profesional fortalecen su competitividad. Su principal desafío sigue siendo el desarrollo de un parque empresarial con mayor capacidad exportadora.

3. Palmares — ICC: 50,15 | Puesto nacional: 24/82

Palmares sobresale por calidad de vida e infraestructura. El cantón alcanzó una puntuación perfecta en esperanza de vida, consolidándose como uno de los territorios con mayor bienestar de la provincia. Sus debilidades aparecen en la gestión gubernamental y el desarrollo empresarial.

4. San Carlos — ICC: 49,09 | Puesto nacional: 31/82

El gigante de la zona norte mantiene un sólido desempeño laboral y una buena calidad de vida. Su amplia población económicamente activa y la especialización de sus trabajadores impulsan al cantón. No obstante, la extensión territorial limita el acceso a servicios financieros y frena el dinamismo empresarial.

5. Poás — ICC: 48,95 | Puesto nacional: 32/82

Poás se posiciona como un cantón confiable en servicios básicos e infraestructura. El acceso al agua potable alcanza niveles casi perfectos. El principal obstáculo continúa siendo la debilidad de su clima empresarial y la falta de mayor dinamismo económico.

6. Naranjo — ICC: 48,78 | Puesto nacional: 33/82

Naranjo sobresale por educación y calidad de vida. El cantón alcanzó cobertura total en enseñanza del inglés en primaria, lo que fortalece su mercado laboral. El reto pendiente es transformar ese capital humano en una estructura empresarial más competitiva.

7. Sarchí — ICC: 48,73 | Puesto nacional: 34/82

Sarchí mantiene una buena calidad de vida y servicios básicos funcionales. Sin embargo, enfrenta rezagos en matrícula universitaria y en la concentración de actividades productivas, lo que limita su crecimiento competitivo.

8. Atenas — ICC: 48,35 | Puesto nacional: 35/82

Atenas refleja en sus indicadores la reputación de cantón tranquilo y atractivo para vivir. Sobresale en calidad de vida y preparación laboral, impulsado por la enseñanza del inglés. Aun así, su economía local muestra señales de estancamiento y baja actividad exportadora.

9. San Ramón — ICC: 47,80 | Puesto nacional: 37/82

San Ramón combina bienestar y formación educativa. El cantón mantiene altas tasas de matrícula universitaria y una esperanza de vida destacada. El contraste aparece en su economía local, donde la falta de entidades financieras limita el desarrollo empresarial.

10. Orotina — ICC: 47,55 | Puesto nacional: 38/82

Su ubicación estratégica hacia el Pacífico fortalece el desempeño económico de Orotina. El cantón sobresale en infraestructura y cobertura de servicios básicos. Su mayor rezago está en innovación, especialmente en exportaciones tecnológicas y conectividad educativa.

11. San Mateo — ICC: 47,42 | Puesto nacional: 40/82

San Mateo destaca por estabilidad institucional y calidad de vida. Sin embargo, enfrenta un aislamiento productivo severo: el informe no registra entidades financieras ni exportaciones de alta tecnología dentro de su territorio.

12. Río Cuarto — ICC: 45,65 | Puesto nacional: 51/82

El cantón más joven de la provincia debuta con uno de los mejores indicadores de esperanza de vida del país. A pesar de ello, enfrenta rezagos importantes en innovación, conectividad escolar y acceso tecnológico.

13. Zarcero — ICC: 45,48 | Puesto nacional: 53/82

Zarcero mantiene buenos indicadores de seguridad y administración municipal. El problema aparece en la desconexión tecnológica y empresarial, marcada por exportaciones tecnológicas nulas y baja diversificación económica.

14. Guatuso — ICC: 38,54 | Puesto nacional: 72/82

Guatuso refleja las dificultades estructurales de la frontera norte. Aunque conserva infraestructura básica aceptable, enfrenta profundas debilidades económicas y laborales. El informe reporta una cobertura nula de inglés en primaria y un mercado local muy reducido.

15. Upala — ICC: 36,74 | Puesto nacional: 76/82

Upala combina una calidad de vida relativamente estable con una de las gestiones gubernamentales más débiles de la provincia. La escasa competencia empresarial y la limitada presencia financiera profundizan su rezago competitivo.

16. Los Chiles — ICC: 31,74 | Puesto nacional: 81/82

Los Chiles ocupa el segundo peor lugar del país en competitividad. El cantón enfrenta rezagos severos en educación técnica, acceso a internet y desarrollo tecnológico. El estudio documenta exportaciones tecnológicas nulas y profundas limitaciones en innovación y formación laboral.