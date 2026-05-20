Airbnb transforma su modelo: estos son los nuevos servicios que ofrecerá la aplicación

La plataforma Airbnb anunció su mayor transformación: ahora permitirá reservar hoteles boutique, alquilar autos y comprar el súper con ayuda de inteligencia artificial.

La plataforma Airbnb anunció una nueva reestructuración de su modelo de negocio global para transformarse en una agencia de viajes integral, con más servicios disponibles dentro de su aplicación.

Según un comunicado divulgado este miércoles, la empresa estadounidense incorporará opciones que van desde alquiler de vehículos y compras de supermercado, hasta traslados al aeropuerto, hoteles boutique y experiencias exclusivas para la Copa del Mundo FIFA 2026.

Con esta estrategia, la firma busca ampliar su presencia dentro del ecosistema turístico y expandirse más allá del alojamiento residencial que la posicionó en el mercado.

El cambio se suma a un lanzamiento realizado en 2025, cuando la plataforma habilitó reservas de experiencias como recorridos por ciudades junto a residentes locales o cenas preparadas por chefs privados.

Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de la compañía, explicó que la evolución responde a una demanda de viajes más planificados y simplificados desde una sola interfaz.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la eras cuando te fuiste. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb”, afirmó Chesky.

“En esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo: desde alojamientos increíbles y hoteles boutique que se sienten como Airbnb, hasta experiencias inolvidables de la Copa Mundial y servicios que hacen que viajar sea aún más fácil ”, agregó.

La plataforma estadounidense anunció su mayor transformación de negocio para convertirse en una agencia integral que abarca desde hospedaje tradicional hasta servicios de transporte y alimentación. (Cortesía Airbnb/Cortesía Airbnb)

Nueva gama de servicios

La aplicación móvil incorporará cuatro nuevas verticales de asistencia al viajero de forma paulatina durante el año:

Entrega de supermercado: en alianza con la plataforma Instacart, los usuarios podrán solicitar compras de supermercado para que estén disponibles al momento de su llegada al alojamiento. El servicio estará disponible en 25 ciudades de Estados Unidos y, para los huéspedes de Airbnb, incluirá entregas gratuitas y un descuento de $10 en pedidos superiores a $50.

en alianza con la plataforma Instacart, los usuarios podrán solicitar compras de supermercado para que estén disponibles al momento de su llegada al alojamiento. El servicio estará disponible en y, para los huéspedes de Airbnb, incluirá entregas gratuitas y un descuento de $10 en pedidos superiores a $50. Alquiler de vehículos: hacia el cierre de la temporada, la app sugerirá automóviles de alquiler disponibles en viajes internacionales de los costarricenses cerca del alojamiento del usuario, adecuados al tamaño de su grupo. La primera reserva otorgará un 20% de crédito para futuras estadías.

hacia el cierre de la temporada, la sugerirá automóviles de alquiler disponibles en viajes internacionales de los costarricenses cerca del alojamiento del usuario, adecuados al tamaño de su grupo. La primera reserva otorgará un para futuras estadías. Traslados al aeropuerto: a través de la firma Welcome Pickups, se podrán contratar conductores privados para traslados hacia el hospedaje. El sistema rastreará los vuelos en tiempo real para mitigar retrasos y ofrecerá un 20% de descuento a los usuarios de la plataforma de hospedaje. Disponible fuera de Costa Rica por el momento.

a través de la firma Welcome Pickups, se podrán contratar conductores privados para traslados hacia el hospedaje. El sistema rastreará los vuelos en tiempo real para mitigar retrasos y ofrecerá un a los usuarios de la plataforma de hospedaje. Disponible fuera de Costa Rica por el momento. Custodia de equipaje: Mediante una alianza con Bounce, los viajeros podrán pagar por almacenar sus maletas antes del check-in o después del check-out en más de 15.000 ubicaciones distribuidas en 175 ciudades del mundo. Este servicio incluye a Costa Rica.

Gracias a una alianza con la firma Bounce, los usuarios de la plataforma ahora podrán localizar y contratar espacios para guardar su equipaje antes del check-in o después del check-out. (Shutterstock/Shutterstock)

Apuesta por hoteles independientes y la Copa Mundial

Para competir directamente con los buscadores de hotelería tradicional, la firma seleccionó hoteles boutique e independientes en 20 de los principales destinos turísticos del globo, incluyendo ciudades como Madrid, París, Roma, Nueva York y Singapur.

Para atraer clientes, la compañía aplicará una garantía de igualación de precios: si el usuario halla una tarifa más baja para el mismo hotel en otra web, se le reembolsará la diferencia en crédito de la aplicación.

Por otra parte, la división de Experiencias sumará opciones enfocadas en eventos masivos. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la aplicación comercializará eventos exclusivos en seis de las ciudades anfitrionas.

Herramientas con inteligencia artificial

El rediseño de la interfaz digital estará apoyado en modelos de inteligencia artificial (IA). La plataforma utilizará esta tecnología para sintetizar opiniones de usuarios mediante resúmenes automáticos sobre aspectos como la conveniencia del alojamiento para familias, calidad de las comodidades y ventajas o desventajas de la ubicación.

Además, la IA impulsará una herramienta de comparación visual entre alojamientos favoritos y fortalecerá un asistente virtual de atención al cliente disponible en 11 idiomas.

La compañía también confirmó que los servicios de traslados, experiencias y reservas de hoteles boutique comenzarán a operar esta semana en mercados seleccionados, mientras que las herramientas de inteligencia artificial y el alquiler de vehículos se implementarán globalmente en los próximos meses.