Economía

Airbnb transforma su modelo: estos son los nuevos servicios que ofrecerá la aplicación

Airbnb ahora permitirá alquilar autos, contratar traslados de aeropuerto y guardar equipaje desde su aplicación

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen un celular con airbnb y una página web de airbnb en la computadora
La plataforma Airbnb anunció su mayor transformación: ahora permitirá reservar hoteles boutique, alquilar autos y comprar el súper con ayuda de inteligencia artificial. (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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