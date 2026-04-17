Economía

Air Canada suspende vuelos a un aeropuerto de Nueva York por alza de combustible

Air Canada prevé reanudar sus viajes a este aeropuerto después del 25 de octubre

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Por AFP
Air Canada abrirá ruta Vancouver-Guanacaste desde diciembre de 2026. El aeropuerto fortalece su liderazgo en conexiones con Canadá.
Air Canada seguirá operando 34 vuelos diarios desde seis ciudades canadienses hacia los aeropuertos LaGuardia de Nueva York y Newark (Nueva Jersey). (Cortesía/Cortesía)







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