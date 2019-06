- Hemos venido desarrollando otras acciones para poder revertir un poco la situación del sector en general, ya no para piña, banano y melón, como son las directrices que sacamos para facilitar el crédito y readecuación de deudas de los agricultores. Muchos están endeudados y no estaban siendo sujetos de crédito y no podían, por ende, reactivar la producción.