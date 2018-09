– No podemos hablar de sequía todavía; lo que hay son luvias irregulares. Don Juan Carlos (Fallas, director del Instituto Meteorológico Nacional) explicaba que hay microclimas. Es cierto, el comportamiento de las lluvias en La Cruz no es el mismo que en Nicoya. Si bien no hay sequía está presente la caída irregular de las lluvias que afecta los cultivos, sobre todo el arroz pues requiere de cierto volumen de agua en cierto momento específico. Al faltar el líquido afecta el crecimiento vegetativo.