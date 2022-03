Envíos de piña a Rusia se suspenden y productores ticos deberán buscar otros destinos

Los cargamentos de banano y piña que se exportan desde Costa Rica hacia Rusia y Ucrania deberán buscar nuevos compradores, ante el conflicto armado que se agudizó desde el pasado 24 de febrero entre ambas naciones.

Costa Rica exportó a Rusia un total de $26 millones de piña en el 2021; mientras que en el 2020 la cifra fue $22 millones, según las cifras del portal estadístico de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). A Ucrania se exportaron alrededor de $990.000.

Aunque las cuentas por sí solas son de importancia, el peso de la exportación de ambas frutas a los territorios en conflicto representa un porcentaje pequeño dentro del total de las ventas internacionales de la fruta, poco menos del 2%.

Se trata del envío de unas 90.000 cajas semanales, según cálculos de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, lo que se aproxima a uno $590.000.

Abel Chaves, presidente de la Cámara, señaló que las exportaciones a los países en conflicto están suspendidas. Por ello, los productores del sector deberán tocar las puertas de compradores de otros países de la Unión Europea para colocar las mercancías que se dirigen a Rusia y Ucrania.

“Hay que buscar cómo se redestina esta fruta y colocar 90.000 cajas semanales no es sencillo, además hay que evitar en lo posible de no saturar los mercados. Vamos a tocar puertas de otros clientes pero no sabemos esa apertura hasta dónde se está dando”, dijo Chaves.

Además, ya se encontraban algunos pedidos en camino y el temor es que no sean atendidos con prioridad en los puertos correspondientes, lo que podría dañar la fruta; o bien que la factura no sea cancelada. Son dos escenarios en los que el productor nacional deberá asumir las pérdidas.

Dentro del ámbito local, la Cámara busca nuevas opciones para utilizar la fruta, ya sea como envíos en distintas presentaciones (como piña congelada) o como materia prima para otros productos. Si los envíos no se lograran colocar en el exterior, se podría generar una sobreoferta en el país y afectar los precios de la fruta.

Exportación de banano

Por otro lado está el sector bananero, que tuvo envíos a Rusia y Ucrania que ascendieron a más de $20 millones en el 2020 y se redujeron a $17 millones para el 2021; la mayoría de esta mercancía se dirigió hacia territorio ucraniano, según muestran las estadísticas de Procomer.

El presidente de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), Jorge Sauma, explicó que el 90% del banano que se exporta desde Costa Rica se dirige a Estados Unidos y la Unión Europea, y que otros destinos como Ucrania son abastecidos, principalmente, por Ecuador.

Por ello, dijo, uno de los efectos podría ser que al encontrarse Ecuador con un comprador fuera del mercado, genere afectación en otras plazas (con sobreoferta, por ejemplo), principalmente en las europeas.

El sector agrícola exportador también teme el encarecimiento de las materias primas, principalmente de los fertilizantes que se importan desde Europa.

“El sector exportador deberá buscar otras opciones para proveerse y además aumentar los inventarios de materia prima en la medida de lo posible para evitar los sobreprecios que se aproximan, pero esto afecta el flujo de caja”, mencionó Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

La crisis bélica entre Rusia y Ucrania se agudizó el pasado 24 de febrero (horario de europeo), cuando el ejército ruso desplegó una acción militar en territorio ucraniano que ha incluido bombardeos en varias ciudades de este país, bajas civiles y militares en ambos bandos así como la huida de al menos un millón de ucranianos hacia otros países de la región.

Como respuesta a las acciones rusas, la comunidad internacional adoptó un fuerte bloqueo financiero y comercial sobre los intereses de ese país.