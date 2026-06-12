Economía

Agencia Francesa de Desarrollo recomienda a Costa Rica planear financiamiento externo más allá de un gobierno

Director adjunto de la AFD, Alain Humen, explica a ‘La Nación’ la importancia de financiar la inversión pública con una visión país, más allá de un mandato presidencial

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Por Arianna Villalobos Solís
Alain Humen, director adjunto de la AFD para América Latina
El director adjunto de la Agencia Francesa de Desarrollo insta a Costa Rica y a países interesados en obtener un crédito a planificar su inversión pública a largo plazo, más allá de los plazos e intereses particulares de un gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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