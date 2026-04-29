Aeropuerto de Costa Rica recibe reconocimiento internacional por experiencia del pasajero

El Juan Santamaría logra reconocimiento internacional por calidad de servicio, basado en encuestas a pasajeros en más de 400 aeropuertos.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría obtuvo por segundo año consecutivo un reconocimiento en los ASQ Customer Experience Awards, que destacan a las terminales con mejor desempeño en experiencia del pasajero.

El galardón lo otorgó Airports Council International dentro del programa Airport Service Quality (ASQ), en la categoría de aeropuertos que atienden entre 5 y 15 millones de pasajeros. Este reconocimiento se basa en la evaluación directa de viajeros durante su paso por la terminal.

La medición del programa ASQ se realiza mediante encuestas en tiempo real, aplicadas en más de 400 aeropuertos en alrededor de 110 países. Estas valoraciones analizan más de 50 puntos de contacto a lo largo del proceso de salida de los pasajeros.

Según datos de ACI World, en 2025 se recopilaron cerca de 707.000 encuestas, lo que permite obtener una visión precisa sobre factores clave como limpieza, agilidad en procesos y atención al usuario.

El director ejecutivo de Aeris indicó que el reconocimiento refleja el compromiso de la comunidad aeroportuaria por ofrecer una experiencia eficiente, segura y centrada en las personas, con base en la opinión de los usuarios.

Por su parte, la dirección de ACI World destacó que este tipo de premios evidencia la mejora continua en la experiencia del viajero, impulsada por la retroalimentación directa de quienes utilizan las instalaciones.

El aeropuerto también alcanzó en 2025 la Acreditación Nivel 5 del Programa Airport Customer Experience Accreditation, el nivel más alto en la industria, lo que refuerza su posicionamiento como referente regional en gestión de servicio.

Este reconocimiento consolida al principal aeropuerto del país como una de las terminales mejor valoradas por los pasajeros en la región, en un contexto de creciente competencia internacional en servicios aeroportuarios.