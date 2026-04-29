Economía

Aeropuerto de Costa Rica recibe reconocimiento internacional por experiencia del pasajero

El aeropuerto vuelve a destacar en la región tras una evaluación directa de miles de viajeros, que valoraron aspectos clave como servicio, eficiencia y atención durante su paso por la terminal

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Por Silvia Ureña Corrales
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
El Juan Santamaría logra reconocimiento internacional por calidad de servicio, basado en encuestas a pasajeros en más de 400 aeropuertos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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