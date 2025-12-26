Economía

Aerolíneas cancelan más de 1.000 vuelos en Estados Unidos. Esta es la razón

Un total de 1.364 vuelos habían sido cancelados y más de 4.200 estaban retrasados este viernes. Aeropuertos de Nueva York y Chicago, los más afectados.

Por AFP
Las condiciones del clima obligaron a la cancelación de centenares de vuelos en Estados Unidos este 26 de diciembre.







