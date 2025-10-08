Aerolínea mexicana anuncia nueva ruta directa hacia Costa Rica

La aerolínea mexicana Viva anunció que a partir de octubre operará una ruta directa entre Monterrey y San José.

Una aerolínea de bandera mexicana anunció el inicio de una ruta directa con Costa Rica.

Este miércoles, la línea aérea Viva informó sobre el lanzamiento de la ruta Monterrey - San José - Monterrey, que comenzará a operar a partir del 30 de octubre.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales: los días lunes y viernes desde Monterrey, llegando a Costa Rica a las 1:20 a.m., y martes y sábado desde San José, saliendo a las 2:20 a.m. y llegando a la ciudad mexicana a las 6:00 a.m.

El inicio de este itinerario fue anunciado en julio pasado y este miércoles fue oficializado.

Walfred Castro, director de Comunicación Corporativa de Viva, indicó que esta ruta conecta a Costa Rica con el principal hub de operaciones de la aerolínea en el norte de México y a más de 45 destinos que se ofrecen desde Monterrey, se informó por medio de un comunicado de prensa remitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Entre estas conexiones se encuentran Ciudad de México y Guadalajara, así como a las playas de Acapulco, Cancún, Cozumel, Los Cabos o Puerto Vallarta; además de Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Oakland-San Francisco y Nueva York, en Estados Unidos, entre otros.

“Conectar San José con Monterrey es clave para fortalecer el turismo desde el norte de México. Esta ruta facilitará que empresarios y familias de esa ciudad lleguen más fácilmente a Costa Rica y disfruten de nuestra naturaleza y cultura”, indicó William Rodríguez, Ministro de Turismo de Costa Rica.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, indicó que la nueva conexión fortalecerá los lazos turísticos y culturales entre ambos países, al tiempo que contribuirá al desarrollo del sector y de la economía nacional.

Al primer semestre de 2025, habían ingresado a Costa Rica 42.949 mexicanos por la vía aérea. Durante el mismo período del año pasado, los datos del ICT registran 43.356 visitantes del país azteca por la misma vía.