Economía

Aerolínea mexicana anuncia nueva ruta directa hacia Costa Rica

La operación de la línea aérea mexicana tendrá una frecuencia de dos veces por semana.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Avión de Viva, aerolínea mexicana
La aerolínea mexicana Viva anunció que a partir de octubre operará una ruta directa entre Monterrey y San José. (ICT/ICT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VivaAerolínea Viva
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.