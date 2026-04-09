Aduanas retiene más de 7.000 kilos de mercancía irregular en envíos ‘courier’

La Aduana Santamaría, del Ministerio de Hacienda, retuvo durante el mes de marzo más de 7.000 kilos de mercadería ingresada bajo la modalidad courier que iba a ingresar por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Los productos fueron declarados con irregularidades al ingresar a Costa Rica, informó Hacienda por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves 9 de abril.

La mercadería decomisada será analizada para calcular los impuestos dejados de percibir por el Estado. En caso de que superen los $5.000, el importador será remitido a las autoridades judiciales por el presunto delito de contrabando.

Lindsay Redondo, subdirectora general de Aduanas, indicó que la Aduana Santamaría continuará realizando estudios para detectar operaciones con patrones de riesgo similares y fomentar el cumplimento voluntario mediante las declaraciones emitidas por las empresas bajo la modalidad de courier.

La Dirección General de Aduanas recomendó a los usuarios de este servicio que utilicen exclusivamente las empresas de entrega rápida autorizadas por la entidad como auxiliares de la función pública.

Esta autorización garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y la correcta declaración de mercancías para el respectivo pago de impuestos.

El sistema de registro de Aduanas (TICA), enlista a 57 empresas de envíos autorizadas activas al día de hoy.