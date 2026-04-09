Economía

Aduanas retiene más de 7.000 kilos de mercancía irregular en envíos ‘courier’

Más de 7.000 kilos retenidos en Aduana Santamaría por inconsistencias en declaraciones

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Por Gustavo Ortega Campos
Cajas de exportación sobre gráficos financieros y una lupa, representación de las exportaciones de Costa Rica a Estados Unidos afectadas por el arancel del 10%, con impacto en dispositivos médicos, textiles, piña, banano y café en 2025.
Aduanas intensificó los controles y decomisó mercancía courier con posibles delitos fiscales. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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