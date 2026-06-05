Activa-Catie abre convocatoria 2026 de capital semilla para pymes y productores rurales: requisitos, montos y categorías

Empresas vinculadas al turismo de naturaleza, agroindustria alimentaria, café, cacao y otros rubros agropecuarios pueden recibir capital semilla para sus emprendimientos rurales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios y organizaciones del sector rural podrán optar a fondos no reembolsables de entre ₡7 millones y ₡15 millones mediante la sétima convocatoria del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento Activa-Catie.

Los recursos serán otorgados a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y las postulaciones estarán abiertas hasta el 5 de julio.

La convocatoria está dirigida a empresas, emprendimientos y grupos asociativos legalmente constituidos que desarrollen actividades productivas en zonas rurales.

Además del financiamiento, las iniciativas seleccionadas recibirán acompañamiento técnico, mentoría y asesoría en áreas relacionadas con la gestión y el crecimiento de sus negocios.

Entre los sectores priorizados se encuentran la agricultura, ganadería, apicultura, actividad forestal, producción de bioinsumos, cacao, café, turismo rural y el desarrollo de tecnologías aplicadas a estas actividades.

Aunque la participación está abierta a organizaciones de todo el país, se busca incentivar especialmente la postulación de negocios ubicados en cantones de San José, Alajuela y Puntarenas.

Los montos disponibles varían según la categoría. La modalidad Transformativo Rural contempla financiamiento de entre ₡7 millones y ₡10 millones para empresas en proceso de consolidación, mientras que la categoría Transformativo Aceleración ofrece hasta ₡15 millones a negocios con mayor trayectoria y potencial de expansión.

La edición 2026 incorpora además una nueva categoría denominada Capital Semilla Asociativo, orientada a cooperativas, asociaciones, consorcios y otras organizaciones integradas por al menos dos beneficiarios.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción antes del domingo 5 de julio.

Desde 2024 y hasta la fecha, Activa-Catie ha beneficiado a 42 empresas de diferentes zonas del país, mediante una colocación de ₡387 millones en capital semilla no reembolsable.