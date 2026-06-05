Economía

Activa-Catie abre convocatoria 2026 de capital semilla para pymes y productores rurales: requisitos, montos y categorías

Empresas rurales podrán optar por financiamiento de hasta ₡15 millones mediante convocatoria de Activa-Catie

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Por Libia Solano Meza
Empresas vinculadas al turismo de naturaleza, agroindustria alimentaria, café, cacao y otros rubros agropecuarios pueden recibir capital semilla para sus emprendimientos rurales. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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