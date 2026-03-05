ABC cambia su cúpula tras histórica renuncia de bancos públicos: Así quedó su Junta Directiva

Ernesto Leal, actual CEO de Banco Promerica, es el nuevo presidente de la ABC.

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) nombró este jueves 5 de marzo a su nueva Junta Directiva, luego de que los tres bancos públicos renunciaran a la organización después de que la gremial se retractó con respecto a su posición sobre el proyecto de ley de estafas informáticas contra clientes bancarios.

La nueva Junta Directiva de la ABC quedó conformada por: Ernesto Leal (Promerica), presidente; Federico Odio González (BAC), primer vicepresidente; Gastón Rappaccioli (Lafise), segundo vicepresidente; Arturo Giacomin (Davivienda), secretario; y Félix Alpízar (Improsa), tesorero.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la asociación, el resto de los bancos privados miembros (BCT, Cathay, CMB y Davibank) participará en la junta directiva en calidad de directores.

“La nueva Junta Directiva, liderada por Leal, reafirma el compromiso de la ABC con el fortalecimiento del sistema bancario costarricense, la promoción de la innovación financiera y la consolidación de espacios de diálogo técnico entre las entidades financieras y los principales actores del ecosistema económico”, agrega el comunciado.

La elección de la nueva Junta Directiva forma parte del proceso de renovación establecido en los estatutos de la organización, y refuerza el compromiso de la ABC con la representación completa del gremio del Sistema Bancario Nacional. — Comunicado de prensa de la ABC, 5 de marzo

El anuncio de la nueva Junta Directiva se da una semana después de que las gerencias generales del Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular comunicaran “de manera formal, inmediata e irrevocable” su renuncia a la ABC.

Rosaysella Ulloa, gerenta del BN, ocupaba el cargo de tesorera de la Junta Directiva de la ABC. Por su parte, Julio César Trejos, gerente del BCR, y Gina Carvajal, gerenta del Banco Popular, figuraban como directores, según el sitio web de la Asociación.

Los tres bancos públicos señalaron que la decisión de la renuncia responde a un “quiebre de confianza” generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso el miércoles 25 de febrero.

Inicialmente, la ABC afirmó la mañana del jueves 26 de febrero que avalaba la iniciativa de ley y consideró que constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica. Posteriormente, al mediodía, la gremial bancaria aseguró que el proyecto de ley está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.

El proyecto de ley sobre estafas informáticas fue aprobado en segundo debate por la Comisión Plena III de la Asamblea Legislativa este miércoles 4 de marzo. Tras la votación, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su eventual firma.

La ABC reiteró, en un comunicado de prensa emitido el mismo 4 de marzo, su rechazo al texto aprobado, al considerar que se trata de una normativa que genera inseguridad jurídica.

Además, advirtió que la discusión en torno a la iniciativa ha generado una falsa percepción sobre sus alcances reales, “particularmente la idea de que las entidades financieras deberán indemnizar automáticamente a las víctimas en todos los casos de fraude”.