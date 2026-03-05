Economía

ABC cambia su cúpula tras histórica renuncia de bancos públicos: Así quedó su Junta Directiva

Asociación Bancaria Costarricense nombró a Ernesto Leal como el nuevo presidente de su Junta Directiva.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Banco Promerica
Ernesto Leal, actual CEO de Banco Promerica, es el nuevo presidente de la ABC. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asociación Bancaria CostarricenseABCBancos públicos
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.