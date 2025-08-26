A partir de esta semana, clientes del BCR verán un cambio al entrar al app y la web

BCR enviará correos automáticos al ingresar a su app o web como parte de nuevas medidas de seguridad.

Desde esta semana, los usuarios del Banco de Costa Rica (BCR) recibirán un correo electrónico automático cada vez que accedan a los canales digitales del banco, como la aplicación BCR Móvil o el sitio web www.bancobcr.com.

El mensaje será enviado inmediatamente después del inicio de sesión y llegará a la dirección de correo que el cliente tenga registrada en la entidad. El correo provendrá del remitente BCRNotificacion@bancobcr.com.

Esta notificación no podrá ser desactivada, ya que forma parte de las medidas de seguridad que el BCR implementa para proteger a sus clientes.

El objetivo es que cada persona pueda identificar accesos no autorizados a su cuenta.

Si alguien recibe el aviso y no ha ingresado a su perfil transaccional, debe comunicarse de inmediato con el Centro de Asistencia al Cliente del BCR al teléfono 2211-1111 o por WhatsApp al 2211-1135.

El cliente no necesita hacer ninguna acción adicional para recibir este mensaje. El sistema lo habilita de forma automática. El correo no contiene enlaces ni solicita instalaciones de programas.

Es fundamental que el correo registrado en el banco esté actualizado. En caso de no recibir las notificaciones, el cliente debe acudir a una sucursal del BCR para revisar y actualizar su información de contacto.

El contenido del correo incluirá:

Nombre del cliente

Canal de acceso: BCR Móvil o Sitio Web

Fecha del ingreso

Hora del ingreso

