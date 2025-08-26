Economía

A partir de esta semana, clientes del BCR verán un cambio al entrar al app y la web

El correo automático se enviará tras el inicio de sesión en BCR Móvil o el sitio web y no podrá ser desactivado

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Resumen:BCR exige uso de Clave Virtual y permite definir límites de envío en Sinpe Móvil a partir de este jueves.
BCR enviará correos automáticos al ingresar a su app o web como parte de nuevas medidas de seguridad. (Damián Arroyo C./Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBCRBanco de Costa Rica
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.