58.000 personas están protegidas por la póliza privada de Riesgos del Trabajo, según MNK Seguros

MNK Seguros es la aseguradora privada que brinda seguro de riesgos del trabajo en Costa Rica.

MNK Seguros (antes Oceánica de Seguros) reportó, este miércoles 14 de enero, que actualmente se encuentran activas más de 700 pólizas privadas de Riesgos del Trabajo (RT), que protegen a 58.000 personas.

Este seguro tiene como objetivo brindar cobertura a todos los trabajadores del país en relación con los accidentes y las enfermedades que sufran en sus empleos o como consecuencia de estos.

“​El seguro de RT (riesgos del trabajo) cubre los accidentes de trabajo, entendido como todo aquel que le suceda al trabajador como causa de la labor que realiza o como consecuencia de esta. Las enfermedades de trabajo son aquellas que resulten como causa del propio trabajo, el medio o las condiciones en las que el trabajador se desempeña”, explica el sitio web de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).

En la actualidad, según la Sugese, solo el Instituto Nacional de Seguros (INS) y MNK Seguros ofrecen este seguro.

De acuerdo con el comunicado de prensa de MNK, al 30 de noviembre del año pasado, se habían atendido 2.820 siniestros laborales, correspondientes a 266 compañías que hicieron uso de su póliza. “La mayoría de los incidentes se presentaron en personas entre 20 y 39 años”, agregó.

Además, se detalló que, según análisis del departamento médico de MNK Seguros, las causas más frecuentes de accidentes son:

Traumas distorsivos, derivados de movimientos bruscos o posturas forzadas.

Heridas y laceraciones, asociadas al uso de herramientas manuales o superficies cortantes.

Lumbalgias, resultado del levantamiento inadecuado de cargas o de estaciones de trabajo mal diseñadas.

Quemaduras, relacionadas con exposición a altas temperaturas, trabajos eléctricos o manejo de sustancias químicas.

Fracturas, producto de impactos, golpes o fallas en el orden y la señalización en las áreas de trabajo.

Las empresas que han optado por pólizas de RT, de acuerdo con datos del sector asegurador privado, reportan un promedio de 15,9 días de incapacidad, “una cifra significativamente menor” frente a los tiempos históricos “asociados al modelo tradicional”, es decir, el INS.