Economía

1.000 estudiantes de Cartago exploran carreras en dispositivos médicos, tecnología e ingeniería

Alumnos participan en una feria vocacional en Cartago donde empresas y la academia muestran las carreras y habilidades más demandadas por el mercado laboral

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Por Gustavo Ortega Campos
Decenas de estudiantes de colegios académicos y técnicos de Cartago participan en actividades prácticas y dinámicas grupales durante la segunda edición de la feria vocacional Zona STEAM La Lima, organizada por Zona Franca La Lima para acercar a los jóvenes a carreras relacionadas con tecnología, ingeniería, manufactura avanzada y ciencias.
Alrededor de 1.000 estudiantes de noveno año participan en la feria vocacional Zona STEAM La Lima, donde empresas, universidades y centros de formación técnica presentan oportunidades de estudio y empleo en sectores de alta demanda laboral. Foto: Cortesía Zona Franca La Lima. (Cortesía Zona Franca La Lima /Cortesía Zona Franca La Lima)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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