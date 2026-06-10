1.000 estudiantes de Cartago exploran carreras en dispositivos médicos, tecnología e ingeniería

Alrededor de 1.000 estudiantes de noveno año participan en la feria vocacional Zona STEAM La Lima, donde empresas, universidades y centros de formación técnica presentan oportunidades de estudio y empleo en sectores de alta demanda laboral. Foto: Cortesía Zona Franca La Lima.

Empresas de dispositivos médicos, manufactura avanzada, ingeniería, tecnología y ciencias están acercando a los estudiantes cartagineses al mundo laboral mediante una feria vocacional que reúne oportunidades de formación y empleo en algunos de los sectores más dinámicos del país.

Alrededor de 1.000 estudiantes de noveno año de colegios académicos y técnicos de la Dirección Regional de Educación de Cartago participan en la segunda edición de la Feria Vocacional Zona STEAM La Lima, que se desarrollará hasta el próximo viernes 12 de junio.

La actividad, organizada por Zona Franca La Lima, reúne a 20 empresas, universidades y centros de formación técnica con el objetivo de mostrar a los jóvenes las carreras y perfiles profesionales que actualmente demanda el mercado laboral.

Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, destacó la importancia de acercar a los estudiantes a oportunidades concretas de desarrollo profesional.

“Confiamos en que el talento se desarrolla cuando los jóvenes visualizan oportunidades reales para su futuro. Esta feria los acerca al mundo laboral, conocen industrias de alto valor agregado y entienden que en Cartago existen espacios donde pueden crecer, innovar y construir una carrera profesional. Apostar por la educación y la orientación vocacional es apostar por la competitividad del país”, indicó Carazo.

Durante los cuatro días de feria, los estudiantes participan en una dinámica tipo rally que combina recorridos, retos y actividades prácticas diseñadas para acercarlos a distintas disciplinas profesionales.

La experiencia se desarrolla mediante 10 estaciones interactivas relacionadas con áreas de alta demanda laboral, entre ellas producción industrial, informática y Big Data, electrónica, biotecnología, mecánica de precisión, electromecánica, ingeniería biomédica, ciberseguridad e ingeniería eléctrica.

Además de conocer estas disciplinas, los jóvenes tienen la oportunidad de interactuar directamente con representantes de empresas que les explican sus procesos productivos, los perfiles ocupacionales que requieren y las posibilidades de crecimiento profesional dentro de sus organizaciones.

Entre las compañías participantes figuran Terumo BCT, Boston Scientific, Edwards Lifesciences Manufactura, BSC (Business Services Center), Gener8, Coloplast, Nextern, CathX Medical, Cretex, OPI, Lutron, Baxter, G-Rau, Biometrics, Cooper Standard, Holcim, Geocycle, Tecnología Interactiva, Dos Mil 50, Creativa RAAL y Zona Franca La Lima.

Kembly Brenes, jefa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas de Garnier & Garnier, señaló que este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo del talento local.

“La sostenibilidad también implica generar oportunidades y fortalecer el talento en las comunidades donde operamos. Por eso impulsamos iniciativas que acercan a los estudiantes a experiencias formativas y sectores estratégicos para el desarrollo de la provincia, promoviendo una mayor conexión entre educación y empleabilidad”.

La feria también cuenta con la participación del Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Latina, el Colegio Universitario de Cartago (CUC), el Covao y Cenfotec.

Estas instituciones presentan su oferta académica en áreas vinculadas con producción industrial, gestión de calidad, electrónica, análisis de datos, biotecnología, ciberseguridad, mecánica de precisión y electromecánica, carreras que hoy figuran entre las más demandadas por las empresas instaladas en la provincia.