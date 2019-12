“Por lo menos desde la perspectiva de ambición, del artículo 6 -referente a la reglamentación de un mercado global de carbono-,es mejor seguir trabajando, y no dejar un mal acuerdo, que adoptar algo, por la simple formalidad de adoptar algo y que no sea lo suficientemente robusto, que no esté alineado con los respetos de integridad ambiental, que no evite la doble contabilidad y en este momento, creo que es mucho más serio darle más tiempo a las partes y seguir avanzando, que tener que cerrar forzosamente”, expresó.