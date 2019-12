“Segundo, igualmente importante, si no vamos a esas negociaciones y no participamos de esos procesos, no podemos financiar las actividades y aquí requerimos financiar un tren eléctrico, una transformación de la matriz energética en el sector de transporte, movernos hacia una agricultura sostenible y baja en emisiones. Muchas cosas que no se van a lograr con recursos del presupuesto ordinario y que para eso esa gestión internacional es tremendamente valiosa”, explicó.