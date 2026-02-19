Ciencia

Zapatos romanos de más de 30 centímetros sorprenden a científicos en Reino Unido: el misterio que intriga en el Fuerte Magna

El calzado supera el promedio de 5.000 piezas halladas en Vindolanda y plantea dudas sobre la estatura y origen de sus dueños

Por La Nación / Argentina / GDA
Zapatos romanos de gran tamaño encontrados en Magna generan preguntas sobre la población que habitó la zona.
Zapatos romanos de gran tamaño encontrados en Magna generan preguntas sobre la población que habitó la zona. (Vindolanda Trust/vindolanda.com)







La Nación / Argentina / GDA

