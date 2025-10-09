Ciencia

¿Y si la vida vino del espacio? Científicos investigan posible origen extraterrestre de los humanos

Un nuevo enfoque científico sugiere que los ‘ingredientes’ esenciales de la vida podrían haber llegado a la Tierra a bordo de cometas o asteroides

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos analizan muestras de asteroides y estudian Marte para determinar si la vida en la Tierra fue sembrada desde el espacio.
Científicos analizan muestras de asteroides y estudian Marte para determinar si la vida en la Tierra fue sembrada desde el espacio. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

