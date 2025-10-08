Ciencia

Impresionante video muestra un sobrevuelo por el laberíntico relieve de Marte

Un recorrido virtual muestra con precisión los canales, cráteres y terrenos montañosos que forman uno de los paisajes más complejos del planeta rojo

Por O Globo / Brasil / GDA
La ESA publicó un video con imágenes de la Mars Express que muestra un sobrevuelo detallado por un laberinto natural en Marte.
La ESA publicó un video con imágenes de la Mars Express que muestra un sobrevuelo detallado por un laberinto natural en Marte. (ESA/DLR/FU Berlim)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

