Impresionante video muestra un sobrevuelo por el laberíntico relieve de Marte

La ESA publicó un video con imágenes de la Mars Express que muestra un sobrevuelo detallado por un laberinto natural en Marte.

Un video divulgado por la Agencia Espacial Europea (ESA) mostró un sobrevuelo simulado por un sector de Marte que destaca por su relieve montañoso y sus canales profundamente erosionados.

La simulación, realizada con imágenes captadas por la Cámara Estéreo de Alta Resolución (HRSC), instalada en la sonda Mars Express, permite un recorrido visual de 1.300 kilómetros por la región de Xanthe Terra hasta las tierras bajas de Chryse Planitia. La ESA presentó este material el 2 de octubre.

Este sobrevuelo virtual empieza en Shalbatana Vallis, un antiguo canal de desagüe que muestra indicios de haber sido esculpido por grandes flujos de agua hace miles de millones de años. La trayectoria concluye con la vista de una cráter de impacto de 100 kilómetros de ancho, originado por la colisión con una roca espacial de gran tamaño.

Xanthe Terra: una región de interés geológico

Xanthe Terra fue nombrada oficialmente en 1979. El nombre significa “tierra amarillo-dorada” por el color característico de esa área. Según los análisis científicos, esta región forma parte de la conocida frontera de dicotomía marciana, una división geológica que separa el norte plano del sur montañoso del planeta.

Los especialistas de la Agencia Espacial Alemana (DLR) explicaron que esta diferencia topográfica sigue siendo uno de los mayores enigmas de la geología marciana. La zona revela una combinación de canales, islas erosionadas y terrenos entrecruzados que forman un auténtico laberinto natural.

Indicios de agua en el pasado

El material destaca los canales de escorrentía, que presentan cortes profundos en la superficie marciana. Según el sitio Live Science, estas estructuras se formaron durante inundaciones catastróficas que movilizaron volúmenes colosales de agua.

Los científicos creen que estas formaciones son clave para entender cómo fue el clima en Marte y si existieron condiciones que pudieran haber permitido el desarrollo de vida.

Mars Express: más de 20 años en operación

La misión Mars Express inició en 2003 con una duración prevista de solo dos años. Sin embargo, ha superado las expectativas y sigue activa después de más de dos décadas, brindando datos valiosos sobre la superficie del planeta rojo.

Con cada nueva imagen o sobrevuelo, la sonda no solo proporciona detalles inéditos de Marte, sino también información que puede ayudar a comprender mejor la evolución geológica de la Tierra. Ambos planetas compartieron condiciones similares durante su formación, aunque siguieron caminos diferentes.

El equipo de la ESA señaló que, a pesar del tiempo en funcionamiento, la sonda continúa aportando hallazgos relevantes para la ciencia espacial.

