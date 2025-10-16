Ciencia

¿Y si la Tierra no fue la primera? Científicos creen haber encontrado huellas de un planeta anterior

Científicos del MIT encontraron una firma química en rocas que podría ser evidencia de la Tierra primitiva anterior a la gran colisión que creó la Luna

Por O Globo / Brasil / GDA
Rocas de 4.500 millones de años muestran firma química que sugiere restos de un planeta anterior a la Tierra, según hallazgo publicado por el MIT.
Rocas de 4.500 millones de años muestran firma química que sugiere restos de un planeta anterior a la Tierra, según hallazgo publicado por el MIT. (Canva/Canva)







