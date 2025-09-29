Algo cambió en el planeta: NASA confirma que el hemisferio norte se oscurece más que el sur

El hemisferio norte pierde capacidad para reflejar luz solar y acelera su calentamiento, según datos satelitales de la NASA desde el año 2000.

Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló que la reflectancia de la Tierra está disminuyendo de manera asimétrica, afectando principalmente un hemisferio.

Los autores utilizaron datos satelitales del instrumento EPIC, a bordo del satélite DSCOVR, para identificar una tendencia al oscurecimiento en ciertas zonas del planeta, con implicaciones relevantes para el balance energético global.

Los autores analizaron cómo varía la reflectancia (la capacidad de la superficie de reflejar luz solar) a lo largo de la Tierra. Hallaron que ciertos sectores, en especial en latitudes medias y altas del hemisferio norte, muestran una tendencia al oscurecimiento, es decir, una disminución en la luz reflejada hacia el espacio.

Ese fenómeno sucede por cambios en el albedo relacionados con alteraciones en vegetación, cobertura de suelo, nieve y hielo, y en las condiciones atmosféricas. En esos lugares, más luz queda absorbida por la superficie en lugar de rebotar hacia el espacio.

Causas detrás del oscurecimiento

La investigación identifica varios factores que podrían explicar esa disminución de reflectancia:

Disminución de la cubierta de nieve o hielo estacional.

Transformaciones en el uso del suelo (por ejemplo, deforestación o expansión urbana).

Cambios en la vegetación: áreas que antes reflejaban más luz ahora absorben más debido a especies diferentes o menor salud vegetal.

Factores atmosféricos, como mayor presencia de aerosoles u otras partículas que modifican el balance radiactivo.

El estudio también señala que estos procesos pueden reforzarse mutuamente: menor reflectancia conduce a más absorción, lo que podría acelerar el calentamiento local y favorecer más cambios desfavorables.

Consecuencias posibles

Este “oscurecimiento” no es simplemente una curiosidad óptica; podría tener efectos reales sobre:

Clima local y regional : al absorber más radiación, el suelo y la atmósfera podrían calentarse más, modificando patrones de viento y precipitación.

Ciclo hidrológico : al cambiar la distribución del calor, podrían alterarse lluvias, derretimiento de glaciares y caudales fluviales.

Ecosistemas terrestres : especies adaptadas a ciertas temperaturas o radiaciones podrían verse desplazadas o afectadas.

: especies adaptadas a ciertas temperaturas o radiaciones podrían verse desplazadas o afectadas. Agricultura y recursos hídricos: variaciones térmicas y de humedad pueden impactar cultivos o disponibilidad de agua.

Importancia del hallazgo

Los autores advierten que muchos modelos climáticos actuales no incorporan dinámicas cambiantes de reflectancia a escala regional o hemisférica. Ignorar ese factor podría llevar a subestimar el efecto del calentamiento o el comportamiento de feedbacks climáticos.

Además, el oscurecimiento observado no es uniforme: algunas regiones incluso pueden experimentar aumentos de reflectancia por otros procesos locales, lo que exige un análisis espacio-temporal preciso.

Lo que no implica todavía

Este estudio no apunta a que el planeta entero se esté oscureciendo en forma uniforme, sino que hay zonas con esa tendencia.

No se establece que el fenómeno sea irreversible.

Tampoco sugiere que ese efecto sea la causa principal del calentamiento global; más bien, es un elemento extra que podría empeorar o modular otros procesos.

