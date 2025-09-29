Ciencia

Algo cambió en el planeta: NASA confirma que el hemisferio norte se oscurece más que el sur

La NASA detectó un desequilibrio entre hemisferios: el norte del planeta refleja menos radiación solar desde 2020. Esto podría alterar el clima global

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El 5 de agosto tendrá uno de los días más cortos registrados por una aceleración inesperada en la rotación terrestre
El hemisferio norte pierde capacidad para reflejar luz solar y acelera su calentamiento, según datos satelitales de la NASA desde el año 2000. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNASATierra
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.