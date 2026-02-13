¿Y si el ‘corazón’ de la Vía Láctea no fuera un agujero negro? Nuevos análisis muestran otra posible explicación

Analizan si el centro de la Vía Láctea podría ser materia oscura y no un agujero negro.

Durante décadas, el consenso científico ha señalado que Sagitario A*, el objeto compacto en el centro de la Vía Láctea, es un agujero negro supermasivo. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society analiza si podría tratarse de una estructura distinta: un objeto compacto compuesto por materia oscura fermiónica.

La investigación fue liderada por Valentina Crespi, del Instituto de Astrofísica de La Plata, junto con un equipo internacional. El trabajo compara ambos escenarios mediante el análisis estadístico de las órbitas de la estrella S2 y cinco objetos polvorientos conocidos como G-sources, que orbitan en la región interna de la galaxia.

Las trayectorias de estas estrellas permiten medir el campo gravitacional del centro galáctico. Según el estudio, tanto el modelo tradicional de agujero negro como el modelo basado en materia oscura reproducen los movimientos observados con diferencias menores al 1% en los parámetros orbitales.

Para realizar la comparación, el equipo utilizó métodos estadísticos de cadenas de Markov Monte Carlo y calculó factores de Bayes entre modelos que comparten la misma función de verosimilitud. Evaluaron configuraciones asociadas a partículas de materia oscura con masas de 56 keV y 300 keV.

En el conjunto de datos seleccionado para S2, el modelo de 56 keV mostró una ligera preferencia estadística frente al de 300 keV. En el caso de los objetos G, no se encontró una preferencia concluyente entre el modelo de agujero negro y el modelo fermiónico.

El estudio señala que la precisión actual de los datos no permite distinguir de manera definitiva entre ambos escenarios. Se requieren observaciones más precisas, especialmente de estrellas que orbitan aún más cerca del centro galáctico.

En su cobertura, el medio especializado ScienceAlert destacó que, bajo esta propuesta, el objeto central y el halo de materia oscura de la galaxia podrían formar parte de una misma estructura continua. El artículo científico describe precisamente esa posibilidad dentro del modelo Ruffini–Argüelles–Rueda, que contempla configuraciones de materia oscura con un núcleo denso y un halo extendido capaz de reproducir la curva de rotación galáctica reportada por datos de Gaia.

ScienceAlert también citó al astrofísico Carlos Argüelles, coautor del estudio, quien explicó que la propuesta no consiste simplemente en sustituir un agujero negro por otro objeto compacto, sino en interpretar el núcleo galáctico y el halo como manifestaciones de la misma sustancia.

El trabajo no descarta el modelo de agujero negro, que continúa siendo consistente con las observaciones, incluidas las mediciones de efectos relativistas en la órbita de S2. Tampoco afirma que Sagitario A* sea materia oscura. Lo que muestra es que, con los datos disponibles, ambos modelos resultan estadísticamente compatibles.

Los autores concluyen que futuras observaciones, tanto de estrellas más cercanas como de mayor precisión instrumental, serán necesarias para discriminar entre un agujero negro con horizonte de eventos y un núcleo compacto de materia oscura sin horizonte.