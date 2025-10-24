¿Y si el cometa 3I/ATLAS no fuera natural? Esta película de 1985 exploró ese inquietante escenario

3I/ATLAS desafía las leyes conocidas y revive una antigua historia de ciencia ficción sobre un cometa con secretos alienígenas.

La llegada del cometa 3I/ATLAS se convirtió en uno de los eventos más llamativos para la astronomía moderna. Este objeto, proveniente de fuera del sistema solar, despertó interrogantes por presentar características nunca vistas en otros cuerpos similares.

Investigaciones recientes mostraron que su estructura no coincide con la de un cometa convencional. Además, emite níquel puro sin rastros de hierro, un fenómeno inédito para objetos interestelares.

Ante este escenario, un sector de la comunidad científica ha considerado que 3I/ATLAS podría contener información valiosa sobre el origen del sistema solar. Otros especialistas han planteado la posibilidad, aún sin evidencia, de que se trate de algo artificial.

Este tipo de hipótesis remite a la ciencia ficción. En 1985, el cine abordó una idea similar con la película Fuerza siniestra, dirigida por Tobe Hooper. El filme mostró cómo una misión espacial británica, al seguir el trayecto del cometa Halley, descubrió una nave alienígena escondida en su interior.

En la historia, los astronautas encontraron tres humanoides dentro de cápsulas de cristal. Aunque parecían inertes, los trasladaron a la Tierra sin sospechar que se trataba de entidades capaces de absorber la energía vital de los seres humanos.

El protagonista fue el astronauta Tom Carlsen, interpretado por Steve Railsback. Él se convirtió en la figura central para enfrentar la amenaza. También destacó la actriz francesa Mathilda May, quien interpretó a una criatura extraterrestre con forma humana que dejó una fuerte impresión en el público de los años ochenta.

Uno de los detalles curiosos del reparto fue la participación de Patrick Stewart, quien en ese entonces aún no alcanzaba notoriedad como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación.

El largometraje combinó terror gótico, ciencia ficción espacial y figuras de tipo vampírico, planteando un escenario en el que un cometa no solo trajera misterio, sino también peligro.

Actualmente, la película puede encontrarse en plataformas como Prime Video y Apple TV. A pesar de su bajo rendimiento en taquilla durante su estreno, hoy se considera una obra de culto, reconocida por su audacia visual y su propuesta argumental.

Frente a los recientes hallazgos del 3I/ATLAS, la ficción cinematográfica de hace cuatro décadas vuelve a tomar vigencia. Si este objeto interestelar revelara un origen artificial, la historia ya mostró un desenlace poco esperanzador para la humanidad.

¿Qué significa 3I/ATLAS?

El nombre del objeto se divide en dos partes. La sección “ATLAS” responde al sistema de detección Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, encargado de identificar asteroides cercanos a la Tierra.

Por su parte, el código “3I” indica que se trata del tercer objeto interestelar registrado cruzando el sistema solar, luego de 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov. La letra “I” representa el término “Interestelar”, confirmando su origen fuera del sistema solar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.