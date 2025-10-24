Ciencia

¿Y si el cometa 3I/ATLAS no fuera natural? Esta película de 1985 exploró ese inquietante escenario

El 3I/ATLAS intriga por sus propiedades nunca antes vistas. Una película de 1985 ya imaginó lo que pasaría si un cometa ocultara tecnología extraterrestre

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS desafía las leyes conocidas y revive una antigua historia de ciencia ficción sobre un cometa con secretos alienígenas.
3I/ATLAS desafía las leyes conocidas y revive una antigua historia de ciencia ficción sobre un cometa con secretos alienígenas. (DANIEL ROLAND/AFP)







