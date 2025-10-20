Ciencia

El misterioso cometa 3I/ATLAS podría ser parte de un planeta antiguo de otro sistema solar

Un nuevo estudio plantea que el cometa 3I/ATLAS no sería un simple cuerpo de hielo, sino una roca antigua expulsada de un exoplaneta

Por El Comercio / Perú / GDA
3I/ATLAS muestra brillo verde sin explicación clara. La NASA afirma que es un cometa natural y no representa riesgo para la Tierra.
El 3I/ATLAS podría ser una roca de un planeta antiguo, no un cometa. Su estudio revelaría cómo se forman mundos fuera del sistema solar. (O Globo/O Globo)







notas iaSUC3I/ATLASCometaSistema Solar
