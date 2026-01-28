Ciencia

Volcán en México muestra señales de alta actividad y preocupa a científicos

Cambios químicos en el lago del cráter y más de 3.100 sismos en cuatro años mantienen en alerta a especialistas de la UNAM

Por Jailine González Gómez
Investigadores de la UNAM advierten sobre alta actividad del volcán Chichón tras cambios en su lago y un aumento de sismos.
