¿Vinagre con bicarbonato en las canas? Esto es lo que realmente aporta al cabello

La combinación ayuda a limpiar y aclarar canas, aunque especialistas advierten posibles daños por uso excesivo.

El uso de vinagre de manzana con bicarbonato de sodio en las canas se popularizó como alternativa para limpiar y aclarar el cabello sin tintes. Expertos en salud capilar señalan beneficios, pero también advierten riesgos si no se aplica con moderación.

En algunas personas, las canas aparecen desde los 30 años. En otros casos surgen antes por factores genéticos. Ante la fragilidad del cabello canoso, muchas personas evitan los tintes y buscan opciones caseras.

¿Qué efectos tiene el vinagre de manzana en las canas?

El vinagre de manzana se utiliza en higiene y belleza por sus propiedades antimicrobianas. Su ácido acético combate bacterias y hongos.

Especialistas de Capiclinic indican que este producto contiene antioxidantes, ácido málico y pectina. Estos componentes favorecen la salud y apariencia del cabello.

El ácido acético equilibra el pH del cuero cabelludo. Esto permite una limpieza profunda de los folículos pilosos. También estimula el crecimiento del cabello.

Sin embargo, su uso en exceso provoca resequedad e irritación. La clínica Hair Center of Turkey señala que la acidez puede resecar más el cabello con canas. Esto aumenta el riesgo de quiebre y caída.

¿Qué aporta el bicarbonato de sodio?

Estilistas de Cosmetic World explican que el bicarbonato de sodio ayuda a aclarar las canas. También previene que cambien a tonos amarillos o café. Además elimina impurezas acumuladas.

Este compuesto posee propiedades antisépticas, desodorantes y exfoliantes. Remueve el exceso de sebo y equilibra el pH del cuero cabelludo.

El uso excesivo debilita el cabello. Puede eliminar aceites naturales y provocar resequedad. Al ser un polvo despigmentante, también puede decolorar zonas sin canas o generar manchas.

Cómo aplicar vinagre y bicarbonato en las canas

Especialistas recomiendan no aplicar estos productos directamente sobre el cabello sin diluir. La aplicación inadecuada provoca enrojecimiento, descamación e irritación.

Materiales

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Agua

Procedimiento

Combine en un recipiente limpio 2 cucharadas de vinagre de manzana y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Mezcle hasta obtener una pasta homogénea. Agregue un poco de agua sin volver la mezcla demasiado líquida. Aplique solo en las zonas con canas. Evite el resto del cabello para prevenir manchas. Deje actuar durante 40 minutos. Enjuague con agua tibia y permita que el cabello se seque.

Esta mezcla se utiliza para limpiar las canas y evitar cambios de color. El uso moderado reduce riesgos asociados a la resequedad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.