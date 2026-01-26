Por qué el bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar la lavadora, según un ingeniero químico

Un especialista desmiente un truco popular para limpiar la lavadora y detalla un método más eficaz para eliminar residuos y malos olores.

La limpieza periódica de la lavadora resulta clave para extender su vida útil y conservar un buen desempeño. No obstante, varios consejos difundidos en redes sociales carecen de respaldo técnico.

Diego Fernández, ingeniero químico y especialista en mantenimiento doméstico, advirtió que la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre no sirve para limpiar este electrodoméstico. La explicación la brindó en un video publicado en Instagram.

El experto indicó que ambos productos reaccionan entre sí y se neutralizan, lo que elimina sus propiedades limpiadoras. Esa reacción impide que actúen como desincrustantes o removedores de residuos.

Fernández explicó que el bicarbonato de sodio, usado solo, tampoco elimina la cal ni los restos de detergente que se acumulan en el tambor y otras partes internas.

Sobre el vinagre, señaló que sí tiene efecto limpiador. Sin embargo, requiere grandes cantidades para ser eficaz. Indicó que se necesitan cerca de 2 litros de vinagre industrial o al menos 4 litros de vinagre de cocina.

Ante estas limitaciones, el ingeniero recomendó el uso de ácido cítrico. Esta sustancia presenta mayor acidez que el vinagre y resulta menos agresiva con los componentes internos de la lavadora.

El especialista detalló que basta con cuatro cucharadas de ácido cítrico colocadas en el tambor. Luego se debe activar el ciclo de limpieza del tambor o un ciclo largo con agua caliente.

Según explicó, este método permite eliminar residuos, malos olores y restos de cal de forma más profunda y respetuosa con el aparato.

Fernández aconsejó realizar esta limpieza cada tres o cuatro meses. También recomendó dejar la puerta del tambor abierta después de cada lavado para facilitar la ventilación y evitar la humedad.

Además, sugirió moderar el uso de detergente y suavizante, limpiar con frecuencia el cajón y las juntas donde se acumulan residuos y pasar un paño húmedo por las partes externas. Las piezas extraíbles deben secarse completamente al aire.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.