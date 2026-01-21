Vinagre a la sartén: cómo cocinar huevos fritos perfectos

El vinagre acelera la coagulación, facilita el pelado y mejora la textura de los huevos en recetas cotidianas.

Preparar huevos es una tarea cotidiana. Su valor nutricional y su versatilidad los convierten en un alimento indispensable. Sin embargo, especialistas de cocina y ciencia indican que la adición de vinagre genera cambios significativos en textura, aspecto y sabor.

La explicación surge de la química de las proteínas. Investigadores de la Universidad de Wellington señalaron que la ovoalbúmina, proteína dominante en la clara, sufre desnaturalización con el calor. El ácido del vinagre acelera este proceso. Unas gotas en el agua o en la sartén permiten que las proteínas se coagulen con rapidez. Esta reacción mantiene la forma compacta de la clara en los huevos escalfados y asegura una cocción uniforme.

En los huevos cocidos, el ácido actúa sobre el carbonato de calcio de la cáscara. Allrecipes informó que este efecto facilita un pelado más ágil y reduce el desperdicio. Resulta útil al preparar varias unidades para comidas familiares o eventos.

En el caso de los huevos fritos, la incorporación de vinagre es común en regiones europeas como Francia. The Vinegar Professor describió los oeufs à l’assassin, una técnica que usa una cucharadita de vinagre de vino tinto. Este método aporta mayor cremosidad a la yema y uniformidad a la clara. También permite un control más preciso del punto de cocción.

Incluso en los huevos revueltos, unas gotas de vinagre generan una textura más ligera y esponjosa. Este ajuste mejora la estructura final del plato sin alterar en exceso el sabor.

En repostería, el vinagre muestra un valor adicional. En la preparación de merengues, el ácido favorece la formación y estabilidad de la espuma. Ayuda a retener el aire incorporado durante el batido. Esto aumenta la firmeza y el volumen, cualidades esenciales para un resultado óptimo.

El chef Ned Baldwin, autor de How To Dress An Egg: Surprising and Simple Ways to Cook Dinner, recomendó el uso de una mezcla de vinagre de sidra y agua al preparar huevos cocidos. Según explicó, esta técnica mejora la estructura y el sabor sin añadir una acidez dominante. Estas prácticas revelan el papel del vinagre como un ingrediente que optimiza diversas preparaciones en la cocina diaria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.