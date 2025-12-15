Ciencia

El truco inesperado con vinagre que cambia por completo el sabor de los huevos, recomendado por especialistas

Expertos detallan cómo el vinagre mejora la estructura, el sabor y el aspecto de los huevos en cocciones diversas

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El vinagre acelera la coagulación, facilita el pelado y mejora la textura de los huevos en recetas cotidianas.
El vinagre acelera la coagulación, facilita el pelado y mejora la textura de los huevos en recetas cotidianas. (Imagen generada con IA/Gemini)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGvinagrehuevos
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.